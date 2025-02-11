ВС России блокируют контратаки ВСУ на Волчанском направлении, заявил Ганчев

«Сейчас группировкой “Север” предпринимаются шаги к блокировке украинской группировки, которая атакует наши позиции на волчанском направлении. И с различных сторон, со стороны населенных пунктов и Купянского района, в том числе, в настоящее время проводятся определенные тактические действия для того, чтобы можно было бы уже сдерживать серьезное контрнаступление со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал Ганчев.
По его словам, на волчанском направлении харьковского фронта «каких-либо серьезных изменений сейчас не наблюдается».
«Наши ребята продолжают удерживать свои позиции, которые были ранее заняты, и не позволяют украинским вооруженным формированиям продвинуться глубже уже в линию обороны наших войск», — добавил Ганчев.
Во вторник Минобороны РФ сообщало, что на харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.