ВС России блокируют контратаки ВСУ на Волчанском направлении, заявил Ганчев

«Сейчас группировкой “Север” предпринимаются шаги к блокировке украинской группировки, которая атакует наши позиции на волчанском направлении. И с различных сторон, со стороны населенных пунктов и Купянского района, в том числе, в настоящее время проводятся определенные тактические действия для того, чтобы можно было бы уже сдерживать серьезное контрнаступление со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал Ганчев.