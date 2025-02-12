Бойцы «Тигра» ударили по позициям ВСУ за погибшего Ефремова

11 февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, бывший командир добровольческого батальона «Тигр» похоронен на Морском кладбище во Владивостоке. В марте 2024 года Ефремов возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края, было подписано постановление о его назначении на должность вице-губернатора. В том же месяце на посту командира приморского добровольческого батальона «Тигр» его сменил Рустям Абушаев.