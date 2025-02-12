Бойцы «Тигра» ударили по позициям ВСУ за погибшего Ефремова

На видео, размещенном в Telegram-канале губернатора, показаны кадры, на которых бойцы «Тигра» подписывают снаряды: «От отряда “Тигр” за комбата “Кубинца”, “От отряда “Тигр” за “Лешего”, “От Приморского края за пацанов”. После чего показан пуск ракеты и пораженные цели.
11 февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, бывший командир добровольческого батальона «Тигр» похоронен на Морском кладбище во Владивостоке. В марте 2024 года Ефремов возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края, было подписано постановление о его назначении на должность вице-губернатора. В том же месяце на посту командира приморского добровольческого батальона «Тигр» его сменил Рустям Абушаев.
Ефремов родился 5 августа 1973 года. Был женат, воспитывал четверых детей. За мужество и отвагу, проявленные в боях, ему были присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой Народной Республики. Ефремову присвоено звание Героя России (посмертно).