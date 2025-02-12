Штурмовики «Юга» захватили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

«Потом на нас был накат с техникой: бронетранспортер “Брэдли” был уничтожен на танковой мине. Пехоту тоже перебили. После того, как была уничтожена группа из пяти человек, по радиостанции нам сообщили, что по лесополосе движется еще двойка противника. Подпустили их поближе, насколько было это возможно, для открытия огня из блиндажа. Противник был уничтожен. Каждый день от 20 до 30 украинских FPV- дронов прилетало к нам. Постоянно разбивали вход, мы засыпали его снова. В итоге я снял даже свой бронежилет и заложил вход, потому что уже нечем было закладывать. Мы держали оборону вчетвером. Удержали, сколько могли», — подытожил российский военнослужащий.