ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко

«По агентурным данным была получена информация о прибытии в населенный пункт Пристин очередного пополнения для украинских боевиков и размещения их в местном доме культуры. Данная информация была проверена средствами объективного контроля — после подтверждения наши бойцы нанесли огневое поражение тремя ударными дронами», — рассказал Марочко.