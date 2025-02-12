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ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Российские силы выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.

Источник: © РИА Новости

«По агентурным данным была получена информация о прибытии в населенный пункт Пристин очередного пополнения для украинских боевиков и размещения их в местном доме культуры. Данная информация была проверена средствами объективного контроля — после подтверждения наши бойцы нанесли огневое поражение тремя ударными дронами», — рассказал Марочко.

По его словам, уничтожена и техника, и личный состав ВСУ.

«По предварительной оценке, уничтожено два автомобиля, передвижная дизельная электростанция и полевая кухня вооруженных формирования Украины. Потери среди личного состава составили до отделения убитыми и ранеными», — добавил он.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в феврале сообщил РИА Новости, что на купянском направлении есть положительные изменения, при этом ВС РФ ведут очистку населенного пункта Двуречная от ВСУ.