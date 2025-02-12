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27-летний боец Данил Старцев из Пермского края погиб в ходе СВО

Он погиб через две недели после дня рождения.

Источник: Reuters

Боец Данил Старцев из Пермского края погиб в ходе специальной военной операции в возрасте 27-ми лет, сообщает администрация Александровского округа.

О гибели молодого человека муниципалитет сообщил утром 12 февраля в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывает администрация, Данил погиб 17 января 2025 года, спустя чуть более двух недель после своего дня рождения.

Администрация Александровска выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца. В комментариях к публикации слова поддержки родным также высказали десятки жителей округа.

«Даже не верится. Искренние соболезнования родным и близким. Данил был хорошим человеком и другом! Вечная память», — написала одна из местных жительниц под постом.

Похороны военнослужащего пройдут 13 февраля в посёлке Всеволодо-Вильва. Прощание с мужчиной состоится в ДК «Химик» с 10 до 12 часов дня.