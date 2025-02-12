Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 1 февраля заявил, что международная организация выступает против убийств мирного населения, в том числе в Русском Поречном. Захарова в тот же день указала, что преступления ВСУ в этом селе подтверждают, что киевский режим имеет преступную сущность. Также она назвала позором молчание профильных структур о действиях ВСУ под Курском. По ее мнению, это показывает безразличие к происходящему.