Как уточнили в ведомстве, бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января 2025 года освободили от украинских боевиков населенный пункт, в котором до недавнего времени еще оставались мирные российские граждане. Они не успели эвакуироваться при захвате района ВСУ в августе 2024 года.
Сообщается, что жители села более шести месяцев находились в заложниках у боевиков, которые прикрывались ими, как живым щитом, а также издевались и убивали.
Ранее, 18 января, группировка войск «Север» 18 января опубликовала кадры с телами мирных жителей, обнаруженными в подвалах в Русском Поречном. По факту убийства возбудили уголовное дело о терроризме (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что виновные украинские боевики будут наказаны.
31 января Следственный комитет (СК) России установил личности пятерых украинских боевиков, которые причастны к массовым убийствам и изнасилованиям в этом селе. Российская сторона обещала передать сведения о преступлениях ВСУ в Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 1 февраля заявил, что международная организация выступает против убийств мирного населения, в том числе в Русском Поречном. Захарова в тот же день указала, что преступления ВСУ в этом селе подтверждают, что киевский режим имеет преступную сущность. Также она назвала позором молчание профильных структур о действиях ВСУ под Курском. По ее мнению, это показывает безразличие к происходящему.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа 2024 года. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.