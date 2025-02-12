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В Башкирии врачи спасли жизнь 53-летнего участника СВО

В Башкирии врачи спасли жизнь 53-летнего участника СВО.

Источник: telegram-канал министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина

Врачи Месягутовской больницы спасли жизнь участника специальной военной операции, сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, 53-летний военнослужащий поступил в региональный сосудистый центр Месягутовской ЦРБ. У мужчины была нарушена речь, также у него не работали правые рука и нога. Врачи выявили у бойца тромб в артерии, питающей головной мозг.

«Без своевременной помощи это могло привести к глубокой инвалидности и невозможности самообслуживания. Врачи экстренно провели эндоваскулярную тромбоэкстракцию и полностью удалили тромб. Важно отметить, что для успешного проведения этой процедуры от появления симптомов до операции должно пройти не более 6 часов. После операции неврологические симптомы у пациента полностью исчезли: он смог двигать рукой и ногой, восстановилась речь. После лечения в отделении медицинской реабилитации, пациент полностью восстановился и уже выписан из больницы», — сообщил Айрат Рахматуллин.

Ранее Айрат Рахматуллин рассказал в своих соцсетях о новом методе лечения тромбоэмболии легочной артерии, который впервые внедрён в Башкирии. Он отметил, что метод применяется лишь в единичных федеральных центрах России. По его словам, в кардиоцентре провели первую операцию, используя данный метод. Пациентом стал 63-летний мужчина из Баймакского района.

медицина