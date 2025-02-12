В Башкирии врачи спасли жизнь 53-летнего участника СВО.

«Без своевременной помощи это могло привести к глубокой инвалидности и невозможности самообслуживания. Врачи экстренно провели эндоваскулярную тромбоэкстракцию и полностью удалили тромб. Важно отметить, что для успешного проведения этой процедуры от появления симптомов до операции должно пройти не более 6 часов. После операции неврологические симптомы у пациента полностью исчезли: он смог двигать рукой и ногой, восстановилась речь. После лечения в отделении медицинской реабилитации, пациент полностью восстановился и уже выписан из больницы», — сообщил Айрат Рахматуллин.