Власти выплатили по 225 тысяч рублей пострадавшим от падения БПЛА на Дону

Администрация Неклиновского района Ростовской области выплатила компенсации жителям, чьи дома пострадали от падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в начале 2025 года. Как сообщает сетевое издание 161.ru со ссылкой на ответ властей, в общей сложности было выделено 225 тысяч рублей. Эти средства разделили между 15 пострадавшими.