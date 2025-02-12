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Власти выплатили по 225 тысяч рублей пострадавшим от падения БПЛА на Дону

Сумму разделили между 15 пострадавшими.

Администрация Неклиновского района Ростовской области выплатила компенсации жителям, чьи дома пострадали от падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в начале 2025 года. Как сообщает сетевое издание 161.ru со ссылкой на ответ властей, в общей сложности было выделено 225 тысяч рублей. Эти средства разделили между 15 пострадавшими.

Обломки повредили кровлю четырёх домов, несколько хозпостроек, машины и электрический столб. Тогда же пострадал ребёнок — его доставили в больницу Таганрога.