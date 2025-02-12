Гуманитарный груз доставили депутаты ЗС Приангарья в зону СВО

Парламентарии доставили военнослужащим из Приангарья помощь, собранную депутатами и сотрудниками аппарата ЗС, специальное оборудование, технику, посылки от родных и детские письма. Гуманитарный груз передали также госпиталю Макеевки, в котором служит экс-министр здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Гуманитарную миссию по поручению главы региона Игоря Кобзева на месте сопровождал управляющий делами губернатора и правительства Александр Суханов. Об организации доставки грузов, поступающих из Приангарья, депутатам рассказал руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев.