Гуманитарный груз доставили депутаты ЗС Приангарья в зону СВО

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области доставили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Спикер парламента Александр Ведерников, заместитель председателя Наталья Дикусарова, глава комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Сергей Гомбоев и его заместитель Федор Саломатов посетили несколько населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе подшефный Иркутской области город Кировск, пишет ИА IrkutskMedia.
Парламентарии доставили военнослужащим из Приангарья помощь, собранную депутатами и сотрудниками аппарата ЗС, специальное оборудование, технику, посылки от родных и детские письма. Гуманитарный груз передали также госпиталю Макеевки, в котором служит экс-министр здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Гуманитарную миссию по поручению главы региона Игоря Кобзева на месте сопровождал управляющий делами губернатора и правительства Александр Суханов. Об организации доставки грузов, поступающих из Приангарья, депутатам рассказал руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев.
«Поддержка наших земляков, выполняющих боевые задачи на СВО, будет продолжаться под руководством губернатора Игоря Кобзева столько, сколько это будет необходимо»,