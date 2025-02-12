Новосибирские инженеры изготовили тележку-вездеход для бойцов СВО

В Новосибирске изготовили тележку-вездеход для эвакуации военнослужащих и перевозки грузов в зоне СВО. Как сообщили в Народном фронте Новосибирской области, инициатором разработки стал житель областной столицы Виталий. С чертежами он обратился в СГУПС, где их доработали и принялись за реализацию.