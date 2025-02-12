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Новосибирские инженеры изготовили тележку-вездеход для бойцов СВО

Разработка прошла испытания на полигоне.

Источник: ОНФ

В Новосибирске изготовили тележку-вездеход для эвакуации военнослужащих и перевозки грузов в зоне СВО. Как сообщили в Народном фронте Новосибирской области, инициатором разработки стал житель областной столицы Виталий. С чертежами он обратился в СГУПС, где их доработали и принялись за реализацию.

Всего есть три версии тележки. В первой версии грузоподъемность разработки составляет 650 килограмм. Дальность управления — 1 километр, встроена камера. Устройство полноприводное и может работать без подзарядки 5 часов, сообщают в пресс-службе организации.

Первая версия тележки уже прошла испытания на полигоне. После завершения тестирования изобретение отправят бойцам. Вторую тележку уже собирают. Каждая последующая версия будет доработана с учётом тактического опыта.