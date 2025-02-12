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Во Владивостоке простились с соратником Ефремова Сергеем Дмитриевым

Во Владивостоке, в клубе 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота, проводили в последний путь бойца добровольческого отряда «Тигр» Сергея Дмитриева. Он погиб вместе с командиром добробата Сергеем Ефремовым и его заместителем Александром Иваровским, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Дмитриев пошел на специальную военную операцию в качестве добровольца. В «Тигре» он занимался эвакуацией раненых и не раз спасал жизни боевых товарищей.

«В отряде его уважали и ценили как настоящего профессионала, одного из лучших водителей. И как очень доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь», — сказал губернатор Приморского края.

Указом президента Сергей Дмитриев награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее «РГ» писала о церемонии прощания с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским. Проводить в последний путь настоящих воинов и патриотов Отечества пришли более тысячи приморцев.