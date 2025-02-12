Во Владивостоке простились с соратником Ефремова Сергеем Дмитриевым

Сергей Дмитриев пошел на специальную военную операцию в качестве добровольца. В «Тигре» он занимался эвакуацией раненых и не раз спасал жизни боевых товарищей.
«В отряде его уважали и ценили как настоящего профессионала, одного из лучших водителей. И как очень доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь», — сказал губернатор Приморского края.
Указом президента Сергей Дмитриев награжден орденом Мужества посмертно.
Ранее «РГ» писала о церемонии прощания с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским. Проводить в последний путь настоящих воинов и патриотов Отечества пришли более тысячи приморцев.