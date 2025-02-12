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ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 м от реактора ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали автомобильную стоянку в городе Энергодаре в 300 м от реактора Запорожской АЭС.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 м», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки. «Работает ПВО», — добавил Балицкий.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов» и не вырабатывают электроэнергию. С сентября 2022 года на станции присутствует миссия МАГАТЭ, ее состав меняется путем регулярных ротаций.