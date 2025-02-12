ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 м от реактора ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов» и не вырабатывают электроэнергию. С сентября 2022 года на станции присутствует миссия МАГАТЭ, ее состав меняется путем регулярных ротаций.