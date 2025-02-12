ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины

Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве — там в нескольких районах пропал свет, в также в Киевской, Житомирской, Полтавской областях, Николаеве и Сумах.