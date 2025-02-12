Подразделения «Севера» продвинулись в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области.
«ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» нанесли поражение девяти бригадам противника
Военнослужащие «Западной» группировки ударили по девяти бригадам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка ЛНР, Торское и Ямполь ДНР.
Потери украинской стороны за сутки: более 210 боевиков, танк, два бронетранспортера М113, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов, три станции радиоэлектронной борьбы.
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 215 боевиков. Российские военнослужащие уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro, три автомобиля, пять артиллерийских орудий, два склада боеприпасов и военно-техническое имущество противника.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 510 человек
Подразделения «Центральной» группировки поразили 12 бригад и штурмовой полк противника в районах 11 населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.
Группировка «Восток» улучшила позиции
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили до 150 человек. Также украинская сторона лишилась танка, семи автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, многофункциональной радиолокационной станции RADA RPS-42.
Группировка «Днепр» продвинулась в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение девяти бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области.
«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли групповой ракетный удар
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения горючего, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 66 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены две управляемые авиационные бомбы Hammer и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.