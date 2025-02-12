Пермские хирурги извлекли осколок под сердцем бойца СВО

После успешного завершения операции пациента перевели в реанимацию. Боец идет на поправку и уже находится в отделении под наблюдением врачей по поводу травмы ноги. Он чувствует себя хорошо и настроен после окончания лечения и реабилитации вернуться на линию боевого соприкосновения.