Пермские хирурги извлекли осколок под сердцем бойца СВО

В пермскую Больницу Архангела Михаила поступил участник СВО. У пациента были минно-взрывная травма ноги, а также полученное несколькими месяцами ранее проникающее ранение легкого.
Помимо травмы ноги, у мужчины на компьютерной томографии врачи обнаружили осколок в проекции сердца, что могло привести к фатальным последствиям. Осколок застрял в легком и за прошедшее после ранения время мигрировал в сердце.
«Осколок преодолел несколько сантиметров и мог привести к жизнеугрожающему кровотечению. Пермские врачи приняли решение о переводе пациента в Пермскую краевую клиническую больницу для безотлагательного проведения операции», — рассказали в краевом Минздраве.
Операцию по извлечению осколка проводили главный врач ПККБ Анатолий Касатов и главный внештатный торакальный хирург Минздрава региона Ирина Щёткина. Главврач пермской клиники рассказал о ходе проведенной операции.
«Это была технически непростая зона: осколок находился в опасной близости к полой вене, диафрагмальному нерву и самому сердцу. Плюс необходимо было устранить последствия ранения на легком, по которому этот кусочек боеприпаса двигался. Операция достаточно сложная, проводилась открытым способом», — отметил Анатолий Касатов.
Операция длилась около полутора часов, от всей бригады хирургов потребовались концентрация и полная готовность к любой нештатной ситуации.
После успешного завершения операции пациента перевели в реанимацию. Боец идет на поправку и уже находится в отделении под наблюдением врачей по поводу травмы ноги. Он чувствует себя хорошо и настроен после окончания лечения и реабилитации вернуться на линию боевого соприкосновения.
Глава региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале выразил благодарность врачам Больницы Архангела Михаила и Пермской краевой клинической больницы за спасение бойца.
Врачи Пермской краевой клинической больницы уже выполнили 177 операций действующим военнослужащим. Оказанием специализированной помощи занимается вся хирургическая служба медучреждения: операции проводят торакальные, сосудистые, общие хирурги, нейрохирурги, офтальмологи, оториноларингологи и другие врачи.