Житель Новосибирской области пытался уехать на Украину и воевать за ВСУ

«В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Приговором 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме и шести лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении УФСБ.