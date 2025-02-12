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Похороны 18-летнего рядового Кольцова, погибшего на СВО, пройдут в Прикамье

Он погиб в сентябре 2024 года.

Похороны 18-летнего рядового Кирилла Кольцова, погибшего в зоне специальной военной операции, пройдут в Пермском крае.

Как рассказывает администрация Сивинского муниципального округа, молодой человек умер осенью 2024 года за месяц до своего 19-летия. Уточняется, что он погиб 19 сентября во время выполнения боевых задач СВО.

Прощание с рядовым Кольцовым назначено на 17 февраля 2025 года в селе Сива. В 12 часов дня состоится траурный митинг в память о бойце, который пройдёт в Сивинском центре культуры и досуга.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — добавили в муниципалитете.

Свои соболезнования в комментариях к публикации также выразили жители села.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели другого военнослужащего из Пермского края — Данила Старцева из Александровского округа. Мужчина скончался 17 января 2025 года в возрасте 27-ми лет.