ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области

«Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции», — заявила она.