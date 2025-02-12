Мирные жители сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу для ВС России

По его словам, в попытке остановить российское наступление у Красноармейска рядом с трассой, на самой трассе ВСУ взорвали и распилили несколько деревьев, чтобы перекрыть движение военной техники. Однако ночью пришли местные жители и распилили эти деревья на дрова, чтобы согревать свои жилища.