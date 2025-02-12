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Мирные жители сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу для ВС России

Местные жители сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перекрыть трассу для российских войск возле Покровска (украинское название Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала Россия 1.

    Источник: РИА "Новости"

    По его словам, в попытке остановить российское наступление у Красноармейска рядом с трассой, на самой трассе ВСУ взорвали и распилили несколько деревьев, чтобы перекрыть движение военной техники. Однако ночью пришли местные жители и распилили эти деревья на дрова, чтобы согревать свои жилища.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись у Зеленого поля и Тарасовки в ДНР на красноармейском направлении. Он добавил, что российские войска атакуют позиции ВСУ на восточной окраине Малиновки, а также восстанавливают контроль над Водяным Вторым.