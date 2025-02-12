В США заявили о критическом моменте в конфликте на Украине

«Мы находимся в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине», — отметил Хегсет, добавив, что США выступают за завершение конфликта.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично, и власти страны должны принять этот факт. Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.
Глава оборонного ведомства США добавил, что целью администрации Трампа на Украине является прекращение конфликта дипломатическими методами.