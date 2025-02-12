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Спасал товарищей в бою: Севастополь простился с погибшим героем СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе в среду прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Андреем Хмарой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня проводили в последний путь гвардии прапорщика, командира отделения Андрея Владимировича Хмару», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Андрей Хмара родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 38, затем Севастопольский многопрофильный колледж имени маршала Геловани и Таврический университет. По окончании учебы был призван на срочную военную службу, в танковые войска, далее всю свою жизнь посвятил служению Родине, в частности, охранял государственную границу в одной из воинских частей Камчатского края.

После начала спецоперации неоднократно обращался к командованию с просьбой направить его в зону проведения СВО. В итоге получил направление в подразделение морской пехоты, выполнявшее боевые задачи на Донецком направлении. В боях проявил отвагу, был примером для подчиненных. Геройски погиб, спасая товарищей в бою за освобождение Донбасса.