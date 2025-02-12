Спасал товарищей в бою: Севастополь простился с погибшим героем СВО

Андрей Хмара родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 38, затем Севастопольский многопрофильный колледж имени маршала Геловани и Таврический университет. По окончании учебы был призван на срочную военную службу, в танковые войска, далее всю свою жизнь посвятил служению Родине, в частности, охранял государственную границу в одной из воинских частей Камчатского края.