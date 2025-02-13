В Одессе и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Взрывы произошли в Одессе, проинформировал мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы!», — написал он в своём блоге в соцсетях.
Кроме того, Труханов рассказал, что в Одесской области звучит тревога с воздуха.
Помимо этого, взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает украинское издание «Укринформ».
«В Запорожье слышны взрывы», — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Запорожской области включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Ровненской и Волынской областях Украины.