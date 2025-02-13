Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО

«Зубакин убыл на СВО. Постановлением суда производство по уголовному делу в отношении него приостановлено», — сказала Оленева.
По ее словам, суд продолжит рассматривать дело в отношении других фигурантов.
Ранее прокуратура сообщала, что Зубакин и четыре его сообщника, занимавшие должности в ГИБДД, предстанут перед судом по обвинению в систематическом получении взяток в составе организованной преступной группы «за способствование» успешной сдаче взяткодателями экзаменов на получение водительских прав. Зубакина обвинили в совершении 29 преступлений. Размеры взяток варьировались от 50 до 150 тысяч рублей.
Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в сентябре 2021 года. Всего были задержаны 12 человек: 6 должностных лиц и 6 посредников. В феврале 2022 года суд во Владивостоке отправил Зубакина под стражу. Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении еще двух дел на Зубакина и его подчиненных. Позже арест неоднократно продлевался.