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Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Бывший начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин, которого судили по обвинению в получении взяток, убыл в зону специальной военной операции, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.

Источник: РИА Новости

«Зубакин убыл на СВО. Постановлением суда производство по уголовному делу в отношении него приостановлено», — сказала Оленева.

По ее словам, суд продолжит рассматривать дело в отношении других фигурантов.

Ранее прокуратура сообщала, что Зубакин и четыре его сообщника, занимавшие должности в ГИБДД, предстанут перед судом по обвинению в систематическом получении взяток в составе организованной преступной группы «за способствование» успешной сдаче взяткодателями экзаменов на получение водительских прав. Зубакина обвинили в совершении 29 преступлений. Размеры взяток варьировались от 50 до 150 тысяч рублей.

Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в сентябре 2021 года. Всего были задержаны 12 человек: 6 должностных лиц и 6 посредников. В феврале 2022 года суд во Владивостоке отправил Зубакина под стражу. Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении еще двух дел на Зубакина и его подчиненных. Позже арест неоднократно продлевался.