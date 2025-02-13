Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО

Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в сентябре 2021 года. Всего были задержаны 12 человек: 6 должностных лиц и 6 посредников. В феврале 2022 года суд во Владивостоке отправил Зубакина под стражу. Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении еще двух дел на Зубакина и его подчиненных. Позже арест неоднократно продлевался.