Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оказались в критической ситуации, когда их колонна подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у контрольно-пропускного пункта Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.
Инцидент произошел в момент, когда автомобиль с иностранными инспекторами находился в зоне активных боевых действий.
По словам Рогова, колонна столкнулась с интенсивными атаками, включая минометные и артиллерийские обстрелы, а также удары дронов. Эксперты МАГАТЭ чудом остались невредимыми, так как снаряды разорвались в непосредственной близости от их транспортного средства.
Обстрел произошел в районе КПП № 2, где зафиксировано пять артиллерийских ударов, два минометных и четыре удара с использованием беспилотников.
Ранее Россия призвала МАГАТЭ пресечь атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что западные спонсоры Владимира Зеленского проявят решимость и «призовут его к порядку».