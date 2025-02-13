Рогов: эксперты МАГАТЭ чудом не погибли, попав под обстрел ВСУ у ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оказались в критической ситуации, когда их колонна подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у контрольно-пропускного пункта Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.