Расчет ЗРК «Тунгуска» уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении

«Работаем на донецком направлении, где противник использует по большей части FPV-дроны для поражения целей, но для разведки или доразведки они (ВСУ — ред.) используют крылья. “Валькирия”, “Фурия”. Самый крупный был у нас польский. Размах крыльев три метра примерно. Это разведывательный беспилотник дальнего действия, который был передан Украине из Польши», — рассказал командир установки.
По его словам, ЗРК «Тунгуска» оснащен двумя двуствольными 30-миллиметровыми орудиями со скорострельностью 5 тысяч выстрелов в минуту. Также имеется восемь зенитных, управляемых ракет. В основном комплекс в настоящее время используется для уничтожения разведывательных БПЛА противника на расстоянии около 10 километров. Хотя изначально рассчитан был на поражение самолетов и вертолетов на расстоянии до 20 километров, однако, по словам зенитчика, они (самолеты и вертолеты противника — ред.) не долетают.
«При готовности “один”, мы выезжаем на заданную точку и ведем поиск цели. Либо через экран, либо через оптический прицел. И после обнаружения докладываем. При поступлении команды на “пуск”, совершаем пуск. Поражаем цели в 80 процентах случаев», — сказал в завершении военнослужащий.