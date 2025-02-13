Расчет ЗРК «Тунгуска» уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении

По его словам, ЗРК «Тунгуска» оснащен двумя двуствольными 30-миллиметровыми орудиями со скорострельностью 5 тысяч выстрелов в минуту. Также имеется восемь зенитных, управляемых ракет. В основном комплекс в настоящее время используется для уничтожения разведывательных БПЛА противника на расстоянии около 10 километров. Хотя изначально рассчитан был на поражение самолетов и вертолетов на расстоянии до 20 километров, однако, по словам зенитчика, они (самолеты и вертолеты противника — ред.) не долетают.