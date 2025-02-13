Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в заявлении.
Уточняется, что во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ.
«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — заключили в ведомстве.
По данным Минобороны от среды, за сутки на Курском направлении потери ВСУ составили более 390 человек. Один украинский солдат при этом сдался в плен. Кроме того, Украина лишилась двух танков, включая один Leopard.