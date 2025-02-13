Артиллеристы группы «Запад» уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на одном из направлений СВО. Получив координаты целей, расчеты РСЗО “Град” в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего незамедлительно произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 километров», — сообщили в МО.