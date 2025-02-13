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Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали большое количество мирного населения из Дзержинска (украинское название Торецк), сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

«В ходе освобождения города Дзержинск, военнослужащими-гвардейцами было эвакуировано большое количество мирного населения, которое пострадало от украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

По словам старшего стрелка, ефрейтора Евгения Пономаренко, на первом этаже одного из зданий находилось мирное население, а в подвалах прятались украинские военнослужащие.

«Мы освободили здание, эвакуировали мирное население в безопасное место. По нам пытались бить артиллерией. Запомнился случай, при эвакуации семьи в Горловку, ребенок девочка одновременно пила сок и молоко, понимаете, этот ребенок был рад всему… это очень запомнилось», — сказал Пономаренко.