Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска

«Мы освободили здание, эвакуировали мирное население в безопасное место. По нам пытались бить артиллерией. Запомнился случай, при эвакуации семьи в Горловку, ребенок девочка одновременно пила сок и молоко, понимаете, этот ребенок был рад всему… это очень запомнилось», — сказал Пономаренко.