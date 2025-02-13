Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ

«Перед штурмовыми действиями БПЛА отработали по позициям ВСУ, не оставили шансов врагу вести оборонительные действия. Блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и без особого сопротивления», — сказал он.
По словам военнослужащего, взаимодействие налажено на высоком уровне, БПЛА работают и как ударные средства, и в качестве разведчиков.
«Перед заходом (штурмовиков) просматриваем обстановку, говорим, как лучше пойти. Если по ним идет огневое воздействие, артиллерия противника работает, мы быстро взлетаем, ищем по азимуту — нам говорят откуда “выходы” — и передаем данные уже на свою ствольную артиллерию, чтобы подавление было», — рассказал оператор.
Он добавил, что активное использование БПЛА помогает каждый день сохранять жизни военнослужащих штурмовых и разведывательных подразделений, которые действуют в непосредственной близости к противнику.