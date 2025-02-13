Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ

«Перед заходом (штурмовиков) просматриваем обстановку, говорим, как лучше пойти. Если по ним идет огневое воздействие, артиллерия противника работает, мы быстро взлетаем, ищем по азимуту — нам говорят откуда “выходы” — и передаем данные уже на свою ствольную артиллерию, чтобы подавление было», — рассказал оператор.