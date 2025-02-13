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Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск «Днепр» помогли штурмовым группам без потерь занять позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным «Заяц».

Источник: © РИА Новости

«Перед штурмовыми действиями БПЛА отработали по позициям ВСУ, не оставили шансов врагу вести оборонительные действия. Блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и без особого сопротивления», — сказал он.

По словам военнослужащего, взаимодействие налажено на высоком уровне, БПЛА работают и как ударные средства, и в качестве разведчиков.

«Перед заходом (штурмовиков) просматриваем обстановку, говорим, как лучше пойти. Если по ним идет огневое воздействие, артиллерия противника работает, мы быстро взлетаем, ищем по азимуту — нам говорят откуда “выходы” — и передаем данные уже на свою ствольную артиллерию, чтобы подавление было», — рассказал оператор.

Он добавил, что активное использование БПЛА помогает каждый день сохранять жизни военнослужащих штурмовых и разведывательных подразделений, которые действуют в непосредственной близости к противнику.