Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА

На всей территории Липецкой области введен режим воздушной опасности в связи с массированной атакой БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
В настоящее время проводятся мероприятия по противовоздушной обороне и подавлению угроз.
В некоторых районах Липецка зафиксированы отключения электроэнергии, и энергетические службы работают над восстановлением подачи света. Также оперативные службы проверяют сообщения о падении обломков беспилотных летательных аппаратов в Липецке и окрестностях.
Губернатор призвал граждан соблюдать осторожность и напомнил, что в случае обнаружения упавшего БПЛА или его частей необходимо избегать прямого контакта с ними и сообщить о месте падения по телефону 112.
Ранее российские средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников над Крымом. Кроме того, силы ПВО уничтожили за ночь 3 украинских БПЛА над Белгородской областью.