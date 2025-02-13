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Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА

В некоторых районах Липецка зафиксированы отключения электроэнергии.

На всей территории Липецкой области введен режим воздушной опасности в связи с массированной атакой БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

В настоящее время проводятся мероприятия по противовоздушной обороне и подавлению угроз.

В некоторых районах Липецка зафиксированы отключения электроэнергии, и энергетические службы работают над восстановлением подачи света. Также оперативные службы проверяют сообщения о падении обломков беспилотных летательных аппаратов в Липецке и окрестностях.

Губернатор призвал граждан соблюдать осторожность и напомнил, что в случае обнаружения упавшего БПЛА или его частей необходимо избегать прямого контакта с ними и сообщить о месте падения по телефону 112.

Ранее российские средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников над Крымом. Кроме того, силы ПВО уничтожили за ночь 3 украинских БПЛА над Белгородской областью.