На кураховском направлении российские войска успешно преодолели оборону противника в селе Зоряное, восстановив сухопутную переправу через реку Волчья. Заместитель командира взвода стрелкового отделения 110-й гвардейской мотострелковой бригады, известный под позывным «Майор», сообщил РИА Новости, что на это ушло около четырех дней, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских сил.
Все существующие переправы через реку были заранее уничтожены украинскими боевиками, что усложняло задачу штурмовиков. Чтобы избежать долгого пешего перехода с боеприпасами и провизией, командование приняло решение о восстановлении дороги и быстром продвижении на машинах. Восстановление переправы заняло несколько суток, в течение которых российские силы подвергались постоянным атакам.
После успешного прорыва группа мотострелков быстро рассредоточилась по селу, зачищая его дом за домом. Прямого огневого контакта удалось избежать лишь на начальном этапе, однако вскоре украинские боевики были вынуждены вступить в бой.
«Майор» отметил, что российские силы, действуя в количестве 30 человек на трех автомобилях, столкнулись с противником лицом к лицу, что напоминало сражения времен Великой Отечественной войны. В результате успешной переправы и десантирования противник оказался дезориентированным и не смог оказать серьезного сопротивления.
Во время зачистки были обнаружены оставленные пулеметы и другие виды вооружения, а шесть украинских боевиков, загнанных в дом, в итоге сложили оружие после непродолжительного сопротивления.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военные отразили одну контратаку украинских боевиков.