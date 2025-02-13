Артамонов: при падении обломков БПЛА пострадала женщина

Женщина получила травмы при падении обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что речь идёт о сотруднице аэрационной станции (сооружение для очистки сточных вод). Работа самого предприятия не нарушена.
«В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — написал Артамонов в Telegram.
Ранее сообщалось, что Липецкая область подверглась массированному налёту беспилотников ВСУ. В некоторых районах Липецка были зафиксированы отключения света. По словам Артамонова, электроснабжение в Липецке уже восстановили.