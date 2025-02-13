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В Липецке восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Проблемы с электроснабжением в ряде домов стали следствием массированной атаки беспилотников на город.

Источник: Freepik

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о восстановлении подачи электричества в Липецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено», — написал Артамонов.

Проблемы с электроснабжением в ряде домов стали следствием массированной атаки беспилотников на город. Сразу несколько БПЛА попытались атаковать Липецк утром 13 февраля. Кроме того, оперативные службы проверяют сообщения о падении обломков в окрестностях города.

Ранее российские средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников над Крымом.

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