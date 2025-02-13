За ночь сбили 83 беспилотника над девятью российскими регионами

Минобороны сообщило, что в ночь на 13 февраля над девятью регионами России сбили 83 украинских беспилотника. Над Брянской областью уничтожили 37 дронов, по 12 над Курской и Липецкой, девять над Тверской, по три над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями, а также один над Ростовской областью.