Ричмонд
+1°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все разбитые при атаке БПЛА стёкла ростовчан заменят до конца недели

Всего их 227.

Все окна, которые были разбиты из-за падения обломков БПЛА в ночь на восьмое февраля в Ростове, заменят до конца недели — то есть, до 16 февраля. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы администрации Александр Скрябин.

Пока удалось заменить около 50 стёкол. Всего их пострадало 227 в 113 квартирах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь потребовал провести все работы в кратчайшие сроки, а также выдать единовременную выплату.

«Буду лично контролировать. Слава Богу, что никто не пострадал, все живы и здоровы — это самое главное. А это все мы восстановим, конечно», — отметил глава региона.

После падения обломков пострадали несколько жилых домов, а также три медучреждения — женская консультация, областная больница № 2 и наркодиспансер.