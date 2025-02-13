Все разбитые при атаке БПЛА стёкла ростовчан заменят до конца недели

Все окна, которые были разбиты из-за падения обломков БПЛА в ночь на восьмое февраля в Ростове, заменят до конца недели — то есть, до 16 февраля. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы администрации Александр Скрябин.
Пока удалось заменить около 50 стёкол. Всего их пострадало 227 в 113 квартирах.
Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь потребовал провести все работы в кратчайшие сроки, а также выдать единовременную выплату.
«Буду лично контролировать. Слава Богу, что никто не пострадал, все живы и здоровы — это самое главное. А это все мы восстановим, конечно», — отметил глава региона.
После падения обломков пострадали несколько жилых домов, а также три медучреждения — женская консультация, областная больница № 2 и наркодиспансер.