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Над Крымом средствами ПВО сбито 12 беспилотников ВСУ 12 февраля

Над Крымом средствами ПВО сбито 12 беспилотников ВСУ 12 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Аргументы и факты

Атака была отражена с 19:00 до 21:00.

Напомним, вечером 10 февраля над Крымом были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. 19:20 до 21:10 по московскому времени системой противовоздушной обороны были сбиты три БПЛА ВСУ над полуостровом и один над северо-западной частью Черного моря.

Мы писали, въезд в Раздольненский район Крыма перекрывали 12 февраля. Там тренировалась тероборона «Барс-Крым». Из-за этого были выставлены блокпосты, мобильная связь не работала с 11:00.

Ранее мы писали, в северо-западной части акватории Черного моря дежурные огневые средства Черноморского Флота уничтожили безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщило первого февраля Минобороны РФ.