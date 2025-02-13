Над Крымом средствами ПВО сбито 12 беспилотников ВСУ 12 февраля

Напомним, вечером 10 февраля над Крымом были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. 19:20 до 21:10 по московскому времени системой противовоздушной обороны были сбиты три БПЛА ВСУ над полуостровом и один над северо-западной частью Черного моря.