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В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины

КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего деньги и данные для украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации», — говорится в релизе.

Фигурант вступил в запрещенную организацию, подконтрольную спецслужбам Украины. Он собирал и передавал противнику деньги и информацию о военном объекте и критической инфраструктуре на Кубани.

Как рассказала официальный представитель ведомства Илона Писарева, удалось выявить схему получения и отработки заданий, используемую ГУР Минобороны Украины.

«Также установлен замаскированный канал финансирования террористических организаций, находящихся на территории Украины», — добавила она.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Госизмена», «Участие в деятельности экстремистской организации», «Финансирование экстремистской деятельности» и «Содействие террористической деятельности».

ФСБ