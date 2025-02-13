На Кубани пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей

Напомним, названы самые востребованные в Краснодарском крае специалисты. С начала года в регионе разместили более 30 тысяч вакансий. Больше всего их сейчас для менеджеров по продажам и работе с клиентами — 4,8 тысяч. На втором месте — продавцы консультанты и продавцы-кассиры (почти 4,5 тысячи вакансий). На третьем — операторы call-центра (2,4 тыс. предложений). Также в топ востребованных специалистов вошли водители, повара, врачи и бухгалтеры.