На Кубани пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Предназначенная для жителей края, уволенных с военной службы, участников СВО и членов их семей акция состоится в период с 17 по 27 февраля. Специалисты расскажут им о возможностях получения новой или смежной специальности, временного трудоустройства, прохождении военной службы по контракту, как организовать ИП и о других мерах господдержки.
Кроме того, в рамках акции пройдут круглые столы, дни открытых дверей с работодателями и представителями военкоматов, воинских частей и пункта отбора на военную службу по контракту, представителями регионального филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и органов местного самоуправления.
График ярмарок размещен на сайте службы труда занятости населения по Краснодарскому краю.
Напомним, названы самые востребованные в Краснодарском крае специалисты. С начала года в регионе разместили более 30 тысяч вакансий. Больше всего их сейчас для менеджеров по продажам и работе с клиентами — 4,8 тысяч. На втором месте — продавцы консультанты и продавцы-кассиры (почти 4,5 тысячи вакансий). На третьем — операторы call-центра (2,4 тыс. предложений). Также в топ востребованных специалистов вошли водители, повара, врачи и бухгалтеры.