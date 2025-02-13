Депутаты в Волгограде увеличили штрафы за съемку БПЛА до миллиона

В Волгоградской области депутаты одобрили и приняли свою же инициативу увеличить в несколько раз ответственность за нарушение запрета о съемке во время атаки БПЛА. Тех, кто будет снимать и выкладывать в соцсети и СМИ фото и видео летающих дронов, сообщать о последствиях и разрушениях прилетов, раскрывать места дислокации ПВО и важных объектов промышленности и инфраструктуры, теперь ждет более серьезное наказание. Штрафы до миллиона рублей утвердили и уже внесли в КОАП.