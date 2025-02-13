Депутаты в Волгограде увеличили штрафы за съемку БПЛА до миллиона

В Волгоградской области депутаты одобрили и приняли свою же инициативу увеличить в несколько раз ответственность за нарушение запрета о съемке во время атаки БПЛА. Тех, кто будет снимать и выкладывать в соцсети и СМИ фото и видео летающих дронов, сообщать о последствиях и разрушениях прилетов, раскрывать места дислокации ПВО и важных объектов промышленности и инфраструктуры, теперь ждет более серьезное наказание. Штрафы до миллиона рублей утвердили и уже внесли в КОАП.
Напомним, запрет о распространении подобной информации ввел губернатор Андрей Бочаров. Все случаи, за которые можно заработать крупный штраф, перечислены в постановлении губернатора. Власти считают, что такие граждане помогают врагу, а эта информация может нанести и людям, и объектам в регионе.
Как будут штрафовать за съемку атаки БПЛА в Волгоградской области.
— обычных людей — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;
— должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
— юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.
Председатель облдумы Александр Блошкин говорит, что эти меры необходимы для дополнительной защиты населения.