«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
За минувшие сутки силы группировки нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника в районе восьми населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.
ВСУ потеряли до 510 военных, танк Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, четыре пикапа, боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая немецкую САУ 155-мм Panzerhaubitze 2000.
Кроме того, российские войска поразили военные аэродромы и портовую инфраструктуру Украины, цеха производства БПЛА, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 202 беспилотника.