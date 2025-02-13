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ВС России освободили Водяное Второе в ДНР

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

За минувшие сутки силы группировки нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника в районе восьми населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

ВСУ потеряли до 510 военных, танк Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, четыре пикапа, боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая немецкую САУ 155-мм Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, российские войска поразили военные аэродромы и портовую инфраструктуру Украины, цеха производства БПЛА, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 202 беспилотника.