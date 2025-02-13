МО РФ: за время боев в Курской области Киев потерял свыше 60,2 тысячи боевиков

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.