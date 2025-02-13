ВС РФ освободили село в ДНР
Бойцы группировки «Центр» при продвижении в глубину обороны противника взяли под контроль населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики.
Подразделения «Севера» противостоят противнику под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запада» улучшила тактическое положение
Бойцы «Западной» группировки ударили по четырем бригадам и десантно-штурмовому полку противника в районах населенных пунктов Кутьковка, Кондрашовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка ЛНР, Колодези, Ямполовка и Ямполь ДНР.
Украинская сторона потеряла порядка 220 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов.
«Южная» группировка ударила по боевикам «Иностранного легиона»
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение семи бригадам ВСУ и формированиям «Иностранного легиона» в районах 11 населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 155 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 510 человек
Подразделения «Центральной» группировки поразили девять бригад противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, танк Leopard, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» улучшила позиции
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Комар, Скудное и Ровнополь ДНР.
Потери ВСУ за сутки составили до 140 человек. Также украинская сторона лишилась танка, боевой бронированной машины, восьми автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, а также склада боеприпасов.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской области
Подразделения «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоберислав, Казацкое, Токаревка и Антоновка Херсонской области.
ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 146 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам и портовой инфраструктуре Украины, цехам выпуска БПЛА, местам хранения горючего, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 202 БПЛА самолетного типа. Также за сутки уничтожены управляемая авиационная бомба JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer.