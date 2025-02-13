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В зоне СВО погиб штурмовик отряда «Урал» Андрей Конев из Верещагино

Прощание с погибшим военнослужащим прошло 13 февраля.

Жители Верещагино 13 февраля проводили в последний путь Конева Андрея Геннадьевича. Земляк погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга.

Андрей Конев родился 17 мая 1971 года в деревне Северный Коммунар Сивинского района. Затем его семья проживала в деревне Еловики, Андрей учился в Ленинской школе. После школы он окончил курсы ДОСААФ, работал водителем лесовоза.

Андрей Геннадьевич погиб на передовой СВО. Проходил военную службу в отдельной штурмовой бригаде «Урал» в звании рядового на должности старшего стрелка мотострелкового отделения.

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования супруге Безгодовой Нине Викторовне, дочерям Инне и Инге, брату Эдуарду и сестре Елене, всем родным и близким погибшего воина.

Похоронят Андрея Геннадьевича в деревне Буб Сивинского района.