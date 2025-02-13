У свердловчан конфисковали автомобили для отправки на СВО

Из Свердловской области в зону проведения специальной военной операции отправили 11 конфискованных автомобилей. Об этом сообщили в фонде «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций».
Эти транспортные средства были изъяты у злостных нарушителей и находились на штрафстоянке в городе Полевской под управлением Росимущества, пишет «ФедералПресс». В числе переданных машин — Nissan Qashqai, Renault Logan, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Toyota Vitz, Toyota RAV4, Skoda Fabia, три автомобиля ВАЗ и мотоцикл Kayo basic.
Как пояснили в фонде, техника будет задействована для различных задач — от доставки боеприпасов до эвакуации раненых. Расходы по транспортировке взяла на себя организация.
Директор фонда Сергей Павленко отметил, что такая практика в регионе применяется впервые, но в дальнейшем может стать регулярной. «В нашей области есть много конфискованных автомобилей, которые могут принести пользу нашим ребятам на передовой», — заявил он.