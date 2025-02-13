Именные стипендии для участников СВО введут в Ленобласти

В Ленобласти собираются ввести именные стипендии для участников специальной военной операции. Для тех, кто очно получает высшее образование, ее размер составит 15 тысяч рублей, для студентов учреждений среднего профессионального образования — 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко.