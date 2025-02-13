Именные стипендии для участников СВО введут в Ленобласти

В Ленобласти собираются ввести именные стипендии для участников специальной военной операции. Для тех, кто очно получает высшее образование, ее размер составит 15 тысяч рублей, для студентов учреждений среднего профессионального образования — 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко.
— Ленобласть будет выплачивать именные стипендии участникам спецоперации в течение всего периода обучения в колледже или вузе, если ребята примут решение получить профессиональное образование или сменить сферу деятельности, — написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор напомнил, что участники спецоперации могут пройти краткосрочные бесплатные курсы переподготовки получить помощь в трудоустройстве в Кластере комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО, который находится во Всеволожске.