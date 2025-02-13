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Военнослужащий из Ольхонского района погиб на СВО

Лев Ямашкин родился в селе Онгурен.

Источник: мэр района Андрей Тыхеев

Скорбные вести пришли Ольхонский район. Сибиряк Лев Ямашкин погиб во время проведения спецоперации. Бойца не стало на 44 году жизни. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.

— 6 сентября 2024 года во время выполнения воинского долга в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в районе населенного пункта Клещеевка при минометно-артиллерийском обстреле противника, погиб наш земляк, заместитель командира штурмового взвода, сержант Лев.

Ямашкин, — поделился мэр Андрей Тыхеев.

Защитник Отечества родился в многодетной семье в селе Онгурен. Там же окончил среднюю школу, после учился на водителя. В 1999 году прошел службу в Читинской области танкистом, а срочником отправился в Чечню. Герой награжден медалью за службу на Северном Кавказе. В 2022 году по мобилизации отправился «за ленточку».

За время службы был представлен к награде Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Военнослужащего проводят в последний путь 14 февраля в селе Еланцы. Также прощание пройдет 15 февраля в селе Онгурен.