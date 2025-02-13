Военнослужащий из Ольхонского района погиб на СВО

Защитник Отечества родился в многодетной семье в селе Онгурен. Там же окончил среднюю школу, после учился на водителя. В 1999 году прошел службу в Читинской области танкистом, а срочником отправился в Чечню. Герой награжден медалью за службу на Северном Кавказе. В 2022 году по мобилизации отправился «за ленточку».