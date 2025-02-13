В Новосибирской области ветераны СВО смогут устроиться в органы власти

В Новосибирской области запускается инициатива под названием «Герои НовоСибири», призванная стать надежным мостом между военной службой и гражданской жизнью для ветеранов и участников специальной военной операции.
Этот проект, являющийся региональным аналогом федеральной программы «Время Героев», нацелен на то, чтобы помочь этим мужественным людям внести свой вклад в развитие региона.
Как сообщила пресс-служба правительства, уже в феврале текущего года начнется прием заявок от всех желающих принять участие в проекте «Герои НовоСибири». Губернатор Андрей Травников подчеркнул выдающиеся проявления героизма, которые демонстрируют жители региона в ходе боевых действий. По его мнению, эти качества заслуживают признания и поддержки. Опыт, накопленный в экстремальных ситуациях, способность принимать взвешенные и оперативные решения — все это представляет собой ценнейший ресурс для системы государственного управления.
Андрей Травников также обратил внимание на исторический опыт нашей страны, напомнив о неоценимом вкладе, который внесли ветераны Великой Отечественной войны в ее восстановление. Этот пример служит ярким подтверждением того, как военный опыт может быть успешно конвертирован в мирные достижения.
В Новосибирской области реализация проекта «Герои НовоСибири» будет осуществляться на базе Сибирского Института Управления, являющегося филиалом РАНХиГС. Обучение в рамках проекта будет организовано в формате программ профессиональной переподготовки.
При интеграции участников специальной военной операции в управленческие структуры конкретные должности, форматы занятости и места службы будут определяться в индивидуальном порядке.