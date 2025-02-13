В Новосибирской области ветераны СВО смогут устроиться в органы власти

Как сообщила пресс-служба правительства, уже в феврале текущего года начнется прием заявок от всех желающих принять участие в проекте «Герои НовоСибири». Губернатор Андрей Травников подчеркнул выдающиеся проявления героизма, которые демонстрируют жители региона в ходе боевых действий. По его мнению, эти качества заслуживают признания и поддержки. Опыт, накопленный в экстремальных ситуациях, способность принимать взвешенные и оперативные решения — все это представляет собой ценнейший ресурс для системы государственного управления.