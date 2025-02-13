Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией РФ

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами РФ: над Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Ростовской и Воронежской областями.