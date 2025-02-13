Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией РФ

«С 15:30 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что два беспилотника были ликвидированы над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря.
Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами РФ: над Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Ростовской и Воронежской областями.