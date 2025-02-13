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Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем и Белгородской областью. Об этом 13 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"

«С 15:30 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что два беспилотника были ликвидированы над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами РФ: над Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Ростовской и Воронежской областями.