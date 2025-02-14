Участник СВО из Ольхонского района ушел из жизни во время отпуска

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Олег Хадаев скоропостижно ушел из жизни во время отпуска. Мужчине было 39 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев, Олег Михайлович родился 26 июня 1985 года в поселке Хужир. Окончил Еланцынскую СОШ и Педагогический институт ИГУ. В старших классах и после школы работал в рыболовецкой артели «Ольхон».
С мая 2004 года по октябрь 2006 года Олег Хадаев проходил военную службу по призыву и по контракту в ВС РФ. После работал тренером-преподавателем секции рукопашного боя в Ольхонской ДЮСШ. Совмещая работу с учебой, получил квалификацию педагога по физической культуре. Несколько лет работал методистом-инструктором в универсальном спортивном комплексе «Байкал-спорт».
В октябре 2022 года мужчина был мобилизован и направлен в зону проведения СВО. В ходе проведения боевых действий был контужен.
За успешное выполнение задач, способствующих достижению целей СВО, в марте 2023 года боец был награжден медалью Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Указом президента России от 17 августа 2023 года за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью «За отвагу».
С бойцом простятся завтра, 14 февраля.