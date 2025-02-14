Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник СВО из Ольхонского района ушел из жизни во время отпуска

Мужчине было 39 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Олег Хадаев скоропостижно ушел из жизни во время отпуска. Мужчине было 39 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев, Олег Михайлович родился 26 июня 1985 года в поселке Хужир. Окончил Еланцынскую СОШ и Педагогический институт ИГУ. В старших классах и после школы работал в рыболовецкой артели «Ольхон».

С мая 2004 года по октябрь 2006 года Олег Хадаев проходил военную службу по призыву и по контракту в ВС РФ. После работал тренером-преподавателем секции рукопашного боя в Ольхонской ДЮСШ. Совмещая работу с учебой, получил квалификацию педагога по физической культуре. Несколько лет работал методистом-инструктором в универсальном спортивном комплексе «Байкал-спорт».

В октябре 2022 года мужчина был мобилизован и направлен в зону проведения СВО. В ходе проведения боевых действий был контужен.

За успешное выполнение задач, способствующих достижению целей СВО, в марте 2023 года боец был награжден медалью Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Указом президента России от 17 августа 2023 года за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью «За отвагу».

С бойцом простятся завтра, 14 февраля.