Участник СВО из Ольхонского района ушел из жизни во время отпуска

За успешное выполнение задач, способствующих достижению целей СВО, в марте 2023 года боец был награжден медалью Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Указом президента России от 17 августа 2023 года за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью «За отвагу».