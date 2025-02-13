ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую

«В городе Каменка-Днепровская, где расположена АЗС, в поле на расстоянии 30 метров от АЗС в южном направлении обнаружен не разорвавшийся БПЛА-камикадзе неустановленного типа. Кроме того, второй подобный БПЛА был обнаружен недалеко от проезжей части. Оба пытались атаковать заправку, но были обезврежены. На место оперативно выехали взрывотехники. Кроме того, дрон атаковал один из автосервисов города. В результате повреждены несколько автомобилей. Жертв и пострадавших нет», — отметили в администрации.