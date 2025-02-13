ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области, в результате атаки два беспилотника не разорвались и упали неподалеку от автозаправочной станции. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
«В городе Каменка-Днепровская, где расположена АЗС, в поле на расстоянии 30 метров от АЗС в южном направлении обнаружен не разорвавшийся БПЛА-камикадзе неустановленного типа. Кроме того, второй подобный БПЛА был обнаружен недалеко от проезжей части. Оба пытались атаковать заправку, но были обезврежены. На место оперативно выехали взрывотехники. Кроме того, дрон атаковал один из автосервисов города. В результате повреждены несколько автомобилей. Жертв и пострадавших нет», — отметили в администрации.
Силовики устанавливают владельцев поврежденных авто.